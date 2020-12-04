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Türkiye

Kasım ayında yağışlarda büyük düşüş yaşandı

Uzun yıllar yağış ortalamasına göre, kasım ayında ülke genelindeki yağışlar yüzde 49 azaldı.

Hikmet Faruk Başer   | 04.12.2020
Kasım ayında yağışlarda büyük düşüş yaşandı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

İstanbul

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 67,8 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl kasım yağışları 30,9 milimetre kaydedilirken, bu kasımdaki yağışlar ise yüzde 12 artarak 34,7 milimetre ölçüldü.

Bu yıl kasım ayındaki yağışlar, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 49 azaldı.

40 yılda en düşük ikinci yağış gerçekleşti

Kasım yağışları, Adıyaman, Şanlıurfa, Doğu Karadeniz sahil kesimi, Tunceli, Erzurum, Kars civarları hariç Türkiye'nin tamamında azalma gösterdi. Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer görülen yağıştaki azalmalar yüzde 80'lerin üzerinde kayıtlara geçti. Ege ve Marmara bölgelerindeki son 40 yılda kasım ayında ikinci en düşük yağış gerçekleşti.

Kasım ayında en az yağış 2 milimetre ile Eskişehir'de, en fazla yağış 192,3 milimetre ile Rize'de ölçüldü.

Normaline göre yağışlarda en fazla azalma ise yüzde 96 ile Edirne'de kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı.

Bu kasımdaki yağışlar ülke genelinde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalma da Ege ve Marmara bölgelerinde yaşandı.

Kasım ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler
2020 Kasım Yağış (mm)
Normal (mm) Geçen Yıla Göre Değişim(%) Normaline Göre Değişim(%)
Marmara 22,386,2 36 azalma74 azalma
Ege8,279,583 azalma90 azalma
Akdeniz 42,5 91,313 azalma54 azalma
İç Anadolu 15,342,834 azalma64 azalma
Karadeniz 48,674,951 artma35 azalma
Doğu Anadolu45,5 60100'den fazla artma24 azalma
Güneydoğu Anadolu 58,463,1 100'den fazla artma7 azalma



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