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Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor.

Burcu Çalık Göçümlü   | 10.12.2022
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren yarın da etkili olacak şekilde güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un batısında zaman zaman hamleli olarak "tam fırtına" (80-100 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Trakya çevreleri de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına girecek. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı öngörülüyor.

Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Batı Akdeniz'de de gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Göller Yöresi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın 12 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kıyı Ege'de sağanak bekleniyor

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Bu kapsamda İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare), Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak bekleniyor.

Bu bölgedeki yağışların da pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ile yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, kıyı kesimlerde dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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