Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.