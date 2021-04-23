Euro
10.06
Dolar
8.34
BIST 100
1,341.07
Altın
1,790.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısına başkanlık ediyor.
logo
Türkiye

Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erhan Cihan Ünal   | 23.04.2021
Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Tokyo dahil 4 bölgede Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Antalya'da 'aşı ikna ekipleri' yoğun mesaide
ABD’de günlük Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü eyalet Kaliforniya oldu
Yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlıyor

Benzer haberler

Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın fırtına bekleniyor

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak bekleniyor
Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor