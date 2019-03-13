Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,308.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.

Mehtap Yılmaz   | 13.03.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara, Kırıkkale ve Çankırı dışında), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile Mersin kıyılarında (Mersin, Tarsus, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli), yarın öğle saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Marmara ile iç kesimlerde, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Benzer haberler

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

Sıcak hava geliyor

Serin ve yağışlı hava geliyor

Serin ve yağışlı hava geliyor