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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 03.05.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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