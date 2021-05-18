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Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Merve Özlem Çakır   | 18.05.2021
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey, ve doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun geneli, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde havanın yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artışını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

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