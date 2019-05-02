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Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bekleniyor.

Enes Duran   | 02.05.2019
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ile Mardin ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ile Mardin ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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