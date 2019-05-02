PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık verildi
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla anında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.