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Türkiye

PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık verildi

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 02.05.2019
PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine anında karşılık verildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla anında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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