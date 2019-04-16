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Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir kısmı için sağanak uyarısında bulundu.

Enes Duran   | 16.04.2019
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Antalya hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Çanakkale, Denizli, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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