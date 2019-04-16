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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir." dedi.

16.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir." dedi.

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