Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.
Konuşmasında, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.