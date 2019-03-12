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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan ve Furkan Gündüz isimli öğrencinin yayınladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Hatice Şenses Kurukız   | 12.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan ve Furkan Gündüz isimli öğrencinin yayınladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. 

Erdoğan, paylaşımında "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimizi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan ve Furkan Gündüz isimli öğrenci tarafından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıcı ismi etiketlenerek paylaşılan videoda, öğrenciler İstiklal Marşı'na ilişkin duygularını dile getiriyor.


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