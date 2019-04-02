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Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal,İlhami Erkılıç   | 02.04.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. 

Yağışların Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışların Erzincan'ın güneyi, Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzeyinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer illerde ise kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede sabah ve gece buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

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