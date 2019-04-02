AA'nın mart ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı
AA'nın mart ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde mart ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.
Oylamada haber kategorisinde 10, yaşam kategorisinde 15 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 7 Nisan Pazar 17:00'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.