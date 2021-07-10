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Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Zeynep Çetinkaya   | 10.07.2021
Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise Akdeniz'in kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

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