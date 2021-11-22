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İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Esenyurt, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi olurken Adalar, 58 milyon lirayla en az bütçeye sahip belediye olarak öne çıktı.

Mücahit Türetken   | 22.11.2021
İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2022 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Esenyurt'un bütçesi 454 milyon lira arttı

Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.

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