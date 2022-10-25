Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Wijnands'ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.