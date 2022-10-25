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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 25.10.2022
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Wijnands'ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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