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Hava sıcaklığı 35 ilde 30 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 35 ilde termometreler 30 derecenin üzerini gösterdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Hava sıcaklığı 35 ilde 30 dereceyi aştı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Antalya, Aydın, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Rize, Bursa, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bilecik, Samsun, Bartın, Giresun, Düzce, Denizli, Karaman, Burdur, Ordu, Şırnak, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Gaziantep ve Kilis'te 30 derecenin üzerine çıktı.

Söz konusu 35 ilde en yüksek sıcaklıklar, ilçelere göre 34,6 ile 30 derece aralığında seyretti. En yüksek sıcaklık Adana'nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıkların yarın da yurt genelinde mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 18 Mart Salı gününden itibaren ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.


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