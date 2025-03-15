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Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma konseri düzenlendi

Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma günü dolayısıyla başkent Ankara'da konser organize edildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma konseri düzenlendi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki konsere, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Konuşmaların ardından ödüllü Macar keman sanatçısı Marta Abraham ve Junior Prima ve Artisjus ödüllü piyanist Lazslo Borbely tarafından konser verildi.

Abraham ve Prima, AA muhabirine, Türkiye'de konser vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ve burada daha fazla konser vermek istediklerini söyledi.

Abraham, 5 yaşından bu yana keman çaldığını belirterek, sanat ile kendilerini yeniden keşfettiklerini dile getirdi.

Prima, "Müzik kendimi ifade etmenin en iyi yolu." dedi.

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Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma konseri düzenlendi
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