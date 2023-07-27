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Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Enes Duran  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kullanılan hava araçlarının bugün Türkiye'de 264 saat uçuş yaptığını, 1021 sorti ve 3347 ton su atımı gerçekleştirildiğini, Yunanistan'da ise 4 günde 214 sorti ve 634 ton su atımı yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından, Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale eden hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yurt içi ve dışında orman yangınlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçları tarafından 26 Temmuz tarihinde toplam, 264 saat uçuş icra edildi 1021 sorti yapıldı 3347 ton su atımı gerçekleştirildi. Ayrıca Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarımız tarafından 23-26 Temmuz'da 214 sorti yapıldı 634 ton su atımı gerçekleştirildi."

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Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor
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