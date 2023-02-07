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TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin’e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı’na geldi Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı
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Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor

İbrahim Halil Aktürk   | 07.02.2023
Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı.

Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı.

Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı.

Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.



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