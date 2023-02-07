Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.