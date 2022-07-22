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Haramidere'de ıslah çalışmasının ilk etabının 4 ayda bitmesi planlanıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçede sel ve taşkınlara neden olan Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmasının ilk etabının 4 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 22.07.2022
Haramidere'de ıslah çalışmasının ilk etabının 4 ayda bitmesi planlanıyor

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, başta "Haramidere Islah Çalışması" olmak üzere ilçede yürütülen diğer altyapı çalışmalarını görüşmek üzere İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile toplantı yaptı.

Sel felaketinin ve Haramidere ıslahının ana konu olarak görüşüldüğü toplantıda, aşırı yağışlarda sık sık taşan ve sellere yol açan Haramidere'de başlatılan çalışmanın hızlandırılacağı ve ilk etabın 4 ay içerisinde bitirileceği belirtildi.

Ayrıca, projeye bazı eklentiler yapılarak dere içerisinde yerleştiren kolektörlerin proje bitiş alanından daha kuzeye çıkarılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, İSKİ Atık Su İnşaat Daire Başkanı Mahmut Kahraman, İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Haramidere'de ıslah çalışmasını yürüten firma temsilcileri ve birim müdürleri de katıldı.

Bozkurt ile Başa ve beraberindekiler, toplantının ardından 10 Temmuz'daki aşırı yağış sonrası su baskınlarının meydana geldiği Pınar ve Yeşilkent mahalleleri ile Haramidere Islah Çalışması'nda incelemelerde bulundu.

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