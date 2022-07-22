Dolar
17.76
Euro
18.07
Altın
1,728.24
ETH/USDT
1,639.90
BTC/USDT
23,604.00
BIST 100
2,536.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis’te Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
logo
Gündem

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından milli imkanlarla geliştirilip üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi.

Zeynep Çelikkol   | 22.07.2022
Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay - AA

İzmir

Jandarma ekipleri, İzmir'in Balçova ilçesindeki Levent Marina'da, "ASBOT KN-35" tipi 2 botu teslim aldı.

ASFAT'ın jandarmaya teslim ettiği "ASBOT KN-35" tipi bot sayısının, böylece 7'ye ulaştığı bildirildi.

Botların, jandarmanın ihtiyaçları doğrultusunda, vakum infüzyon teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden inşa edildiği ve Türk Loydu klaslı oldukları belirtildi.

Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Teslim alınan iki botun, Şanlıurfa ve Konya'ya gönderileceği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da freni patlayan vincin kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rus heyeti İstanbul'a geldi
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
TBMM Başkanı Şentop: Yeşil dünya ortak mesele
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl Sevkiyatı Anlaşması) Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz

Benzer haberler

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi