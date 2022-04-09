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Açık deniz karakol gemisi 'Akhisar'ın blok inşaatlarına başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, açık deniz karakol gemisi "Akhisar"ın blok inşaatlarının başladığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 09.04.2022
Açık deniz karakol gemisi 'Akhisar'ın blok inşaatlarına başlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapım çalışmaları Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yürütülen "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlama komutunu, şehit Piyade Er Faruk Özdadlı'nın ağabeyi Cengiz Özdadlı ve gazi Sevinç Köksal verdi.

"Akhisar"ın 2023'te denize indirilmesi planlanıyor.

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