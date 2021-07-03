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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da "Türkiye Denizcilik Zirvesi Kapanış Oturumu"na katılıyor. Şile'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.
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Haramidere'de atık sular nedeniyle kötü koku oluştu

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin rengi zaman zaman değişirken, bazı noktalarda ise kirlilik gözlendi.

Abdülkerim Güzel   | 03.07.2021
Haramidere'de atık sular nedeniyle kötü koku oluştu Fotoğraf: Abdülkerim Güzel / AA

Istanbul

Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derenin kenarında bulunan bir kanaldan siyah renkte su aktığı görüldü.

Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de artarken, kötü koku da oluştu.


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Haramidere'de atık sular nedeniyle kötü koku oluştu