Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.
Istanbul
Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.