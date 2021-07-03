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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.

Elif Küçük   | 03.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Istanbul

Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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