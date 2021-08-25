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Haramidere'de atıklar nedeniyle koku ve kirlilik oluştu

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kötü koku ve kirlilik gözlendi.

Abdülkerim Güzel   | 25.08.2021
Haramidere'de atıklar nedeniyle koku ve kirlilik oluştu Fotoğraf: Halis Akyıldız / AA

İstanbul

Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derede yeşil tabakalar ve köpükler oluştu. Derenin kenarında bulunan bir kanaldan dereye siyah sular karıştığı görüldü.

Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de artarken, kötü koku oluştu.

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