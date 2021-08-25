Haramidere'de atıklar nedeniyle koku ve kirlilik oluştu
Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kötü koku ve kirlilik gözlendi.
İstanbul
Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derede yeşil tabakalar ve köpükler oluştu. Derenin kenarında bulunan bir kanaldan dereye siyah sular karıştığı görüldü.
Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de artarken, kötü koku oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.