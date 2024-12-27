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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Doğukan Vurgun  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak isteyen minibüs kontrol için durduruldu.

Minibüsteki yolculardan birinin şüpheli hareketi üzerine bagaj ve kişisel eşyalarda arama yapıldı.

Aramada, şüphelinin bavul ve çantalarında bulunan mont ve kabanların astarlarına gizlenmiş nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarından, uluslararası ticareti yasaklanan 155 samur postu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tır, risk analizi çerçevesinde "x ray" taramasına sevk edildi.

Tırda yoğunluk tespit edilen bölümlerde ekiplerce yapılan aramada, dorsenin tabanına gizlenmiş 239 akıllı cep telefonu ve kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

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