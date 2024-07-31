Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ankara
Heniyye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.
- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
- PORTRE-Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye
Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.
Kayseri
Kayseri'de Heniyye için camilerden sela okundu.
Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.
Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi.
Heniyye’nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti:
"Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiç bir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."
Adıyaman
Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi.
İmam Mehmet Şaşmaz tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından sonra dua edildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, yaptığı açıklamada, sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradığını söyledi.
Sözün bittiği yerde olduklarını ifade eden Tekin, "İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır." dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
Erzurum
Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.
Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mustafa Karataş, Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.
Heniyye'nin "Özgür Kudüs" aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biri olduğunu belirten Karataş, "Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere, çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. Hakk'a yürüyen bu yiğidimizin, davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak, onun yasını tutarken de yaşarken ki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabb'imizden şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Karataş, 40 bin mazlumun kanının, 100 bin gazinin acısının dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmasını isteyerek, "Meclisinde Gazze kasabı Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan gitmedikçe dünya güvende olmayacak." dedi.
Edirne
Edirne'de ikindi namazı sonrası Eski Cami avlusunda toplananlar İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı, ardından Heniyye ve şehitler için dua etti.
Gıyabi cenaze namazının cuma namazı sonrası kılınacağı belirtildi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Heniyye için camilerden sela okundu.
Hızırbey Camisi'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Heniyye için dua edildi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.
Trabzon
Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Bayburt
Bayburt'ta camilerden Heniyye için ikindi ezanı öncesi sela okundu.
İl Müftüsü Bayram Danacı, daha sonra Yeni Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Namazın ardından şehitler ve Filistin halkı için dua edildi.
Giresun
Giresun'da da Heniyye için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl genelinde sela okunmasının ardından Hacı Miktad Camisi'nde Müftü Yardımcısı Alaettin Kırbıyık tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Anadolu Gençlik Derneği Giresun Şube Başkanı Tahir Karabiber, yaptığı açıklamada, Heniyye'nin şehadetinin mübarek olmasını dileyerek, "Senin ömrün bitti ama mücadelen Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir." dedi.
Ordu
Ordu'daki gıyabi cenaze namazı, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde kılındı.
Katılımcılar, namazın ardından İsrail aleyhine slogan attı.
Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Olcay Yetgin, "İsmail Heniyye'nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız." diye konuştu.
Malatya
Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı’nda ikindi namazına müteakip Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ile çok sayıda kişi bir araya geldi.
Burada İsrail aleyhine slogan atan grup, tekbir getirerek, İsrail'i lanetledi.
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Konya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Heniyye için dua edildi.
Vatandaşlar sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi.
Platform adına açıklamada bulunan Muharrem Coşkun, İsmail Heniyye'nin şehadetiyle artık tam anlamıyla sözün bittiği yerde olduklarını söyledi.
İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından kalabalık dağıldı.
Karaman
Karaman'da Sivil Toplum Platformu öncülüğünde ikindi namazı sonrası vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.
Burada, Heniyye için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.
İzmir
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Heniyye için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.
Konak ilçesindeki Yalı Camisi'nde ikindi vaktinde düzenlenen törende gıyabi cenaze namazını, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı, namaz sonrası dua edildi.
Hazırlanan basın açıklamasını okuyan platformun dönem başkanı Gökhan Temur, Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.
Türkiye’nin her zaman Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Temur, "Bu aziz kanın özgür Kudüs’e, nehirden denize özgür Filistin'e açılan yol olduğuna inanıyoruz. Önce insan ve Müslümanlar olarak birbirinizi sevin, sevin ki birleşmenin önündeki en büyük engel ortadan kalksın. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir." dedi.
Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
Aydın
Aydın'da Heniyye için camilerden sela okundu.
Bey Camisi'nde ikindi namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar cenaze namazından sonra dua etti.
Bursa
İkindi namazının ardından Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından organize edilen programda vatandaşlar Ulu Cami avlusunda bir araya geldi.
Program öncesi İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır gece saatlerinde şehit edilen Heniyye için dua etti.
Daha sonra grup adına açıklama yapan Furkan Arı, İran'da füze saldırısı sonucu İsmail Heniyye'nin şehit edilmesini lanetledi.
Yüreği yanık Anadolu insanı olarak Heniyye'nin aziz hatırasını yaşatacaklarını belirten Arı, sözlerine şöyle devam etti:
"Müslümanlar birbirini gerçek manada sevdiklerinde mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşarak gönüller birleşecek. Bu birleşme olunca Müslümanlar birbirlerine yaslanacak birlikte büyüyecek ve birlikte güçleneceklerdir. İşte o zaman dünya 5'ten büyük olacak adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır."
Açıklamanın ardından vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını lanetledi.
Balıkesir
Balıkesir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Sivil Toplum Platformu öncülüğünde tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum örgütleri temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.
Kütahya
Heniyye için Kütahya Ulu Cami’de ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, namazın ardından cami önünde bir araya gelen Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyeleri adına yaptığı açıklamada, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.
"Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun." diyen Köse, şöyle konuştu:
"Katil İsrail'in alçakça saldırılılarına korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Ortadoğu'dan defolup gitmedikçe, ne Ortadoğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak.”
Açıklamanın ardından Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.
Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.
Eskişehir
Eskişehir Reşadiye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, emekli vaiz Enver Töre dua ettirdi.
İkindi namazının kılınmasının ardından grup adına konuşma yapan Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi İbrahim Akar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.
Programda, Kardeşlik Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar yer aldı.
Bilecik
Kayıboyu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Ali Erhun, ikindi namazını kıldırdı.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşların yer aldığı programda, namazdan sonra Heniyye, Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.
Yalova
Yalova Merkez Cami avlusunda ikindi namazı sonrası sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen programda, Heniyye için dua edildi.
Ardından toplanan grup adına açıklamayı okuyan Hacı Ömer Anlayışlı, İsrail'e tepki amaçlı cumartesi günü düzenleyecekleri programa da davet etti.
Program, gıyabi cenaze namazının kılınması ve Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için duaların edilmesiyle son buldu.
Çankırı
Çankırı Eğitime Destek Platformunca ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda platform adına konuşan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsinin şehit olduğunu söyledi.
Heniyye'nin 4 çocuğu ve torunlarının şehit olduğunu belirten Kale, "Buradan şunu çıkartmamız lazım, eğer biz şehit olmak istiyorsak şehit gibi yaşayacağız. Allah da şehadeti nasip edecek. Şöyle baktığımızda Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsi şehit gibi yaşadı. Allah da onlara şehadeti nasip etti. Tüm şehitlerimizle beraber rabbim İsmail Heniyye'ye rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ve bizleri de onların yolundan ayırmasın." dedi.
Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirdi.
Amasya
Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusunda ikindi namazının ardından toplanan cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Gıyabi cenaze namazına birçok vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.