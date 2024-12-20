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Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması kapsamındaki ikinci sınavın hafta sonu gerçekleştirileceğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında ikinci sınavların cumartesi ve pazar günü iki oturumda yapılacağını ifade etti.

Sınava, 28 bin 187 adli yargı, 11 bin 395 idari yargı olmak üzere toplam 39 bin 582 hakim ve savcı yardımcısı adayının gireceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız. Hakim ve savcı yardımcısı olmaya hak kazananlar, 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı ise usta çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında eğitim görerek mesleklerine daha iyi hazırlanacaklar. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."

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