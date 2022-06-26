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Hafızlık eğitimini tamamlayan 8 bin 695 öğrenci icazet belgesi aldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1975'ten bu yana verilen belgeyi alanların sayısı 200 bine yaklaştı.

Fırat Taşdemir   | 26.06.2022
Hafızlık eğitimini tamamlayan 8 bin 695 öğrenci icazet belgesi aldı

Ankara

Bu yıl Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında eğitim alan ve kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 8 bin 695 öğrenci, icazet belgesi aldı.

AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 2021-2022 sezonunda Türkiye genelindeki 1704 Kur'an kursunda 73 binden fazla öğrenci hafızlık eğitimi aldı.

Haftada 30 saatlik eğitimde, 3 dönemi "hazırlık", 6 dönemi "ezberleme"den oluşan 9 dönem boyunca Kur'an-ı Kerim'i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.

Hafız 7 bin 201 öğretici gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde 4 kez hafızlık tespit sınavına girdi.

Sınavlar sonunda Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hıfz eden 8 bin 695 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı.

Böylece 1975'ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.

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