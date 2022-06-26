Hafızlık eğitimini tamamlayan 8 bin 695 öğrenci icazet belgesi aldı
Diyanet İşleri Başkanlığınca 1975'ten bu yana verilen belgeyi alanların sayısı 200 bine yaklaştı.
Ankara
Bu yıl Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında eğitim alan ve kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 8 bin 695 öğrenci, icazet belgesi aldı.
AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 2021-2022 sezonunda Türkiye genelindeki 1704 Kur'an kursunda 73 binden fazla öğrenci hafızlık eğitimi aldı.
Haftada 30 saatlik eğitimde, 3 dönemi "hazırlık", 6 dönemi "ezberleme"den oluşan 9 dönem boyunca Kur'an-ı Kerim'i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.
Hafız 7 bin 201 öğretici gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde 4 kez hafızlık tespit sınavına girdi.
Sınavlar sonunda Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hıfz eden 8 bin 695 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı.
Böylece 1975'ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.