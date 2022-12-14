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Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Ferdi Türkten   | 14.12.2022
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.


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