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"Gürz-22" operasyonlarında 55 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ter örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın 17 ilde düzenlediği "Gürz-22" operasyonlarında 55 terör şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
"Gürz-22" operasyonlarında 55 terör şüphelisi yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Gürz-22 operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda Yerlikaya, "17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-22' operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Operasyonların, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Operasyonlarda şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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