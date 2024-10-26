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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine başsağlığı mesajı

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