Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.
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