Günün ilk yarısında sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.
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Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 44,7 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 44,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi ve 42,6 dereceyle Batman'ın Beşiri ilçesi takip etti.
Günün ilk yarısında 09.00 ile 13.00 saatleri arasında sıcaklıklar 11 ilde 40 ile 44,7 derece aralığında seyretti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK(C°)
|Batman, Beşiri
|42,6
|Bingöl, Genç
|41,8
|Diyarbakır, Silvan
|42,5
|Elazığ, Keban
|41,9
|Erzincan, Kemaliye
|41,5
|Malatya, Yazıhan
|41,8
|Mardin, Nusaybin
|41
|Siirt, Kurtalan
|44,7
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|40
|Şırnak, Cizre
|44,5
|Tunceli, Çemişgezek
|40,5
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