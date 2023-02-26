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Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Burak Akay   | 26.02.2023
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve 22.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de, Bozcaada'dan da Geyikli'ye saat 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 19.00'da seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün de aynı nedenden dolayı seferler gerçekleştirilememişti.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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