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Göç İdaresi Başkanlığından, Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallenin, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatıldığını ve İstanbul'da kapalı mahalle sayısının 54 olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Göç İdaresi Başkanlığından, Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama

Ankara

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Türkiye'deki göçmen sayısı ile göçmenlere kapatılan mahalle sayısına ilişin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir. Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayımlanan rakamlar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

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Göç İdaresi Başkanlığından, Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
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