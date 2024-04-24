"Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın İstanbul finalistleri belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın İstanbul bölge finalistleri belli oldu.
İstanbul
İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Ümraniye Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulu'ndaki yarışma öncesi yaptığı konuşmada, imam hatip okullarında din eğitiminin yanı sıra fen ve sosyal bilimler derslerinin de verildiğini anlattı.
Kur'an-ı Kerim'i bilmenin önemine dikkati çeken Yapıcı, "Kur'an-ı güzel okumak, ezanı güzel okumak yani dinin davet, irşat, çağrı boyutunu insanlığa güzel bir estetik, güzel bir seda ile onların gönüllerine dokunacak bir nitelikte okumak bambaşka bir maharettir. Onun için buradaki öğrencilerimizin tamamı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma gayesiyle buraya geldiler, Cenabıhak emeklerinin karşılığını kat kat versin." ifadelerini kullandı.
23 yarışmacıdan 3'ü seçildi
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada, 5 kişilik jürinin kuralları hatırlatmasının ardından yarışmacılar kendileri için belirlenen ayetleri okudu.
İstanbul genelindeki imam hatip ortaokullarındaki 205 öğrenciden elenerek 23 yarışmacının katıldığı finalde, 3 öğrenci dereceye girdi.
Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmacılardan Sancaktepe Musa Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Açı birinci, Şehit Muharrem Kerem Yıldız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Erdal ikinci ve Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Furkan Akyıldırım üçüncü oldu.
Dereceye girenlerin belirlenmesiyle yarışmaya katılan tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede ilerleyen günlerde diğer illerdeki finalistlerin de belirlenmesinin ardından "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali" gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.