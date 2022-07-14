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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında kullanılacağını bildirdi.

Enes Duran   | 14.07.2022
Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak

Ankara

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Datça ve İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınlara müdahale edecek personel ve araç sayısını arttırıyor.

Datça'daki yangın bölgesine şu ana kadar 1 insansız hava aracı, 10 uçak, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 21 su tankeri, 61 iş makinası, 6 toma, 3 idari helikopter, 1226 personel ve 50 muhtelif araç sevk edildi.

Çeşme'deki makilik alanda çıkan yangına ise 2 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 7 dozer, 4 iş makinası ve 362 personel sevk edildi.

Ayrıca, gece yangınlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki yangında kullanılmaya başlanacak.

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