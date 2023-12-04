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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Hikmet Faruk Başer  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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