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Malatya'da kar yağışı altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarıldı. - VTR
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Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

İrfan Aydoğdu   | 07.02.2023
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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