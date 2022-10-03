Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında olduğu tespit edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/autqcgmXHb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022