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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İsa Toprak   | 10.06.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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