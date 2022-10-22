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Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Kemal Karadağ   | 22.10.2022
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.

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