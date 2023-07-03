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FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı.

Hüseyin Bağış  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, bugün kimliğiyle acil servise başvuran Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu, 28 Şubat 2017'de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun, 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı
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