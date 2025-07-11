Dolar
40.18
Euro
47.08
Altın
3,334.62
ETH/USDT
2,998.70
BTC/USDT
117,776.00
BIST 100
10,400.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dilhan Türker Yıldız  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı
Srebrenitsa Soykırımı'nın 7 kurbanı bugün toprağa verilecek
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

Benzer haberler

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı

Ankara'da "Kafes" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet