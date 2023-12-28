FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 4⃣4⃣5⃣ aktif emniyet mensubu açığa alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.
Terör örgütleri ve iş… pic.twitter.com/y1iqZex3t7