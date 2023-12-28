Dolar
29.45
Euro
32.70
Altın
2,078.91
ETH/USDT
2,370.70
BTC/USDT
42,627.00
BIST 100
7,384.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı
ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz

Benzer haberler

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ mensubu 2 terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı

Kafes-23 operasyonlarında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki "atlı polisler" zorlu eğitimlerin ardından göreve başlıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki "atlı polisler" zorlu eğitimlerin ardından göreve başlıyor
Kafes-23 operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı

Kafes-23 operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı
Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet