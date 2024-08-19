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Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpek saldırısında ölen zihinsel engelli kişinin son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uğur İslamoğlu  | 19.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti.

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden yaraladığını aktaran Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

Özçelik, şunları kaydetti:

"Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor."

Öte yandan köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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