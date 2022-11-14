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Fahrettin Altun: Sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonuçlarıdır

İletişim Başkanı Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 14.11.2022
Fahrettin Altun: Sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonuçlarıdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, terörün çirkin yüzünün bir kez daha İstanbul'da görüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırının arkasındaki gerçek faillerin bulunacağından ve onlara ağır bedeller ödetileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Altun, "Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar!" değerlendirmesinde bulundu.

"Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık"

Türkiye'nin geçmişte de benzer badireler yaşadığını ve her seferinde bunlara karşı koyduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz. Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.

Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür."

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