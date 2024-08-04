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Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferler yeniden yapılmaya başlandı

Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda bir süre yapılamayan seferler, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

Başak Akbulut Yazar  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferler yeniden yapılmaya başlandı

İstanbul

TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda meydana teknik arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

Yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı duyuruldu.

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Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferler yeniden yapılmaya başlandı
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