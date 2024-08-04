Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferler yeniden yapılmaya başlandı
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda bir süre yapılamayan seferler, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
İstanbul
TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda meydana teknik arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu.
Yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.